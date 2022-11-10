🎁🎂🎈🎉 Полиция, подвиньтесь. У бухгалтера сегодня тоже праздник

Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века – 10 ноября 1494 года в Венеции вышла в мир книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

За сотни лет знания о предмете сильно поменялись. Даже больше – с каждым годом скорость изменений становится все более пугающей.

Но, кажется, не для вас, дорогие бухгалтеры.

За тех, кто не спит в отчетный период, за тех, кто не заикается в разговоре с налоговой, за тех, кто добровольно и ответственно консультирует родню и друзей – чин-чин!