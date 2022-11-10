Бухгалтеры

🎁🎂🎈🎉 Полиция, подвиньтесь. У бухгалтера сегодня тоже праздник

И не какой-то, а международный. Ежегодно 10 ноября бухгалтеры совершенно официально могут не «только чаи гонять», но и поднять бокалы с крепким! Повод есть! Праздник – Международный день бухгалтерии.

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Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века – 10 ноября 1494 года в Венеции вышла в мир книга Луки Пачиоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции», в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

За сотни лет знания о предмете сильно поменялись. Даже больше – с каждым годом скорость изменений становится все более пугающей.

Но, кажется, не для вас, дорогие бухгалтеры.

За тех, кто не спит в отчетный период, за тех, кто не заикается в разговоре с налоговой, за тех, кто добровольно и ответственно консультирует родню и друзей – чин-чин!

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
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