Mazda больше не будет работать в России. Если за три года ничего не изменится
Автоконцерн продает свою долю за 1 евро российской группе «Соллерс».
Автоконцерн продает свою долю за 1 евро российской группе «Соллерс».
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Благотворительная денежная помощь мобилизованным в любом размере не облагается НДФЛ. Безвозмездная передача им имущества – тоже.
Даем пошаговую инструкцию, как войти в бухгалтерский бизнес. Разбираемся, какие услуги продавать, как это делать и где искать клиентов.
Окончательно утвердили формулу расчета предельной базы по взносам, после превышения которой будет тариф не 30%, а 15,1%.
Правительство утвердило комплекс мер для оптимизации системы закупок. Сократились сроки оплаты по сделкам. Есть изменения для некоторых видов контрагентов.
Привет! Сегодня мой дебют на Klerk! Я расскажу про то, как мы устали искать информацию — и сделали так, чтобы она всегда была под рукой. Всегда, когда есть телефон с установленным Telegram в руках. Поехали!
Модульбанк запустил сервис комплексной юридической поддержки для предпринимателей Модульюрист. Это полноценная юридическая служба в смартфоне или на компьютере, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от 10 лет.
Минтруд предлагает сократить квоты для иностранных работников со 100 тыс. до 78 тыс. Работодатели заявили, что в следующем году понадобится меньше.
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Бывают ситуации, когда бизнес-партнёры оказываются в состоянии непримиримого корпоративного конфликта (deadlock) и кто-то из них должен покинуть компанию. Для таких случаев юридической практикой выработаны механизмы, именуемые «русская рулетка» и «техасская перестрелка». Чтобы они сработали, их нужно правильно подготовить. О том, как это сделать, эта статья.