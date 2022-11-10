Формы первичных документов утверждает руководитель компании

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.10.2022 № 07-01-10/96167.
Перечень обязательных реквизитов первичного документа есть в законе о бухучете (№ 402-ФЗ).
Это такие реквизиты:
- наименование документа;
- дата составления;
- наименование компании;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и денежного измерения;
- наименование должности ответственного лица;
- ФИО и подпись ответственного лица.
При этом в законе не установлены конкретные виды документов, которые надо применять в качестве первички.
Формы первичных документов определяет руководитель компании по представлению главного бухгалтера.