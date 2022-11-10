Ипотечный кредит можно будет временно не платить, если жилье пострадало при ЧС

Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» Госдума сегодня приняла в первом чтении.
Так, перечень трудных жизненных ситуаций дополнят ЧС природного или техногенного характера. Заемщики, признанные пострадавшими в результате таких случаев, получат право требовать у банка отсрочку по ипотечным платежам.
Авторы изменений ставят в пример недавние стихийные бедствия в Крыму и Краснодарском крае. Люди там потеряли жилье из-за новоднений, но банки и МФО отказывались реструктурировать кредиты добровольно, хотя сделать так рекомендовал ЦБ.