НДС

🚉 Для проезда в электричках сохранят ставку НДС 0%

Раньше билеты на электрички не облагались НДС. Но потом временно ввели ставку 0%. Эта норма действует до конца 2029 года. Но ее планируют продлить.

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Ставка НДС 0% по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении будет применяться по 31 декабря 2034 года.

А с 1 января 2035 года снова будет освобождение от НДС.

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что раньше, когда не было НДС, перевозчик был вынужден включать в стоимость билета входящий НДС от контрагентов.

То есть, хотя НДС и не было, фактически он был. Цена билета формировалась с учетом этого входного НДС. Регионы, субсидируя проезд, тратили больше денег.

Сейчас перевозчик может возмещать входящий НДС, а власти тратят меньше денег на субсидии.

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