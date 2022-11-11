🚉 Для проезда в электричках сохранят ставку НДС 0%

Ставка НДС 0% по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении будет применяться по 31 декабря 2034 года.

А с 1 января 2035 года снова будет освобождение от НДС.

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

В пояснительной записке говорится, что раньше, когда не было НДС, перевозчик был вынужден включать в стоимость билета входящий НДС от контрагентов.

То есть, хотя НДС и не было, фактически он был. Цена билета формировалась с учетом этого входного НДС. Регионы, субсидируя проезд, тратили больше денег.

Сейчас перевозчик может возмещать входящий НДС, а власти тратят меньше денег на субсидии.