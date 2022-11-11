В период распродаж OZON все активнее привлекает самозанятых

Традиционные ноябрьские распродажи привлекают все больше продавцов на маркетплейсы, сообщает «new-retail».
Они загружают много новых карточек товара, которые должны пройти обязательную проверку OZON.
Чтобы все товары попали в распродажу, OZON Profit привлекает к проверке карточек товара самозанятых.
Им нужно проверить название товара, бренд, описание и характеристики.
Ozon Profit – биржа простых заданий, связанных с онлайн-продажами.
Выполнять работу самозанятые могут в любое удобное для них время.