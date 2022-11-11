Мосбиржа запретила недружественным инвесторам сделки с акциями СПБ Биржи

Московская биржа расширила с 71 до 73 список ценных бумаг, на которые распространяются ограничения на сделки нерезидентами из недружественных стран. В него попали бумаги СПБ Биржи и «Энел Россия».

Нерезиденты из дружественных стран получили доступ к рынку акций Мосбиржи с 12 сентября. 6 сентября был представлен первый список акций, недоступных недружественным инвесткомпаниям: «Аэрофлот», АЛРОСА, ФСК ЕЭС, «Совкомфлот», «Газпром», «Роснефть», ВТБ.

9 сентября биржа увеличила список до 53 акций, 12 сентября – до 56, 15 сентября – до 65. 12 октября – до 71 акции.