Принят закон о новом пособии на детей и беременных

Закон приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.
Ранее это пособие называли универсальным, но ко второму чтению законопроекта название поменяли на «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка».
Новое единое пособие объединит ряд действующих пособий:
- пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;
- ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;
- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.