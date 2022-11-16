Для Шереметьево подготовили электронных помощников. Они могут распознавать пассажиров без документов

70 новых интерактивных помощников появятся в московском аэропорту Шереметьево, пишут «Ведомости».
Полностью российская разработка представляет собой монитор с базой данных, который способен распознать человека.
Такая система может стать альтернативой стойке регистрации.
В нее будут загружены навигационное оборудование, расписание рейсов, паркомат, банковский офис и Duty Free.
Это приведет к сокращению времени обслуживания пассажиров.
Стоимость одной такой стойки колеблется от 150 тыс. до 1 млн руб.