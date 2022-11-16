Общество

Про новые территории РФ будут рассказывать школьникам с девятого класса

В российские учебники истории попадут события СВО и присоединения к территории РФ новых регионов.

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Про новые территории РФ будут рассказывать школьникам с девятого класса
Иллюстрация: сайт Госдумы РФ

Новый учебный курс по новейшей истории для девятых классов школ включает и специальную военную операцию (СВО), и принятие в состав РФ новых территорий, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Государственной думе.

«Да, специалисты правильно говорят, что история как наука не может оценивать текущий период, ученым нужна долгая временная дистанция. Никто с этим и не спорит. Но наши дети живут не через сто лет, а сегодня и сейчас, и школа должна дать им ответы на актуальные вопросы, предоставлять выверенную, достоверную информацию о том, что они видят собственными глазами, обсуждают друг с другом на переменах, во дворах», – добавил он.

Кравцов отметил, что до сих пор в концепции всеобщей истории доминирует так называемый европоцентричный подход, этот «перекос давно пора выправить».

Стержнем должна стать Россия, поэтому для старших классов вводится новый курс – «Россия – моя история».

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