Экономика России

Собянин призывает не отменять празднование Нового года. Хотя бы ради малого бизнеса и доходов от развлекательных мероприятий

Москвичам предложили проголосовать на портале «Активный гражданин» по поводу отмены новогодних праздненств. Сам мэр считает, что лучше будет отмечания не отменять.

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Мэр Москвы отдал в руки москвичей решение вопроса: гулять в столице на новогодниках мероприятиях или нет.

«Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них – что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», – написал Собянин в своем блоге.

Мэр говорит, что такими искусственными ограничениями легко добить малый бизнес, в котором работают миллионы людей. А лучше будет развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Так «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми»: людьми, которые не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой.

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