Собянин призывает не отменять празднование Нового года. Хотя бы ради малого бизнеса и доходов от развлекательных мероприятий

Мэр Москвы отдал в руки москвичей решение вопроса: гулять в столице на новогодниках мероприятиях или нет.

«Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них – что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции», – написал Собянин в своем блоге.

Мэр говорит, что такими искусственными ограничениями легко добить малый бизнес, в котором работают миллионы людей. А лучше будет развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Так «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми»: людьми, которые не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой.