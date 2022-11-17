🌏 Доходы от природных ресурсов достаются каждому человеку через социальную защиту

Такой комментарий дает Минэкономразвития в письме от 24.01.2022 № ОГ-Д07-381, отвечая на вопрос о реализации права гражданина на получение части прибыли от использования природных ресурсов.
МЭР поясняет, что часть доходов от природных ресурсов идет на обеспечение всех функций государства, в том числе:
- на оборону страны и безопасность государства;
- на мобилизационную подготовку;
- на реализацию госпрограмм вооружения, развития ОПК;
- на охрану прав и свобод гражданина;
- на обеспечение политической стабильности, обеспечение правопорядка;
- на регулирование экономических процессов;
- и т. д.
Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от природных ресурсов реализуется через эти расходы государства в рамках прав, льгот и выплат, гарантируемых Конституцией и законодательством РФ, констатирует Минэкономразвития.