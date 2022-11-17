🌏 Доходы от природных ресурсов достаются каждому человеку через социальную защиту

Такой комментарий дает Минэкономразвития в письме от 24.01.2022 № ОГ-Д07-381, отвечая на вопрос о реализации права гражданина на получение части прибыли от использования природных ресурсов.

МЭР поясняет, что часть доходов от природных ресурсов идет на обеспечение всех функций государства, в том числе:

на оборону страны и безопасность государства;

на мобилизационную подготовку;

на реализацию госпрограмм вооружения, развития ОПК;

на охрану прав и свобод гражданина;

на обеспечение политической стабильности, обеспечение правопорядка;

на регулирование экономических процессов;

и т. д.

Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от природных ресурсов реализуется через эти расходы государства в рамках прав, льгот и выплат, гарантируемых Конституцией и законодательством РФ, констатирует Минэкономразвития.