MasterCard

Карты Visa и Mastercard русские туристы на Шри-Ланке могут оформить дистанционно

Но безналичные расчеты по ним будут доступны только в пределах Шри-Ланки.

Версия для печати

С 21 ноября 2022 российские туристы смогут оформить карты Visa и Mastercard, указано на сайте посольства.

Открыть и пополнить счет в Народном банке государства можно до визита в страну без посредников. Карты выдадут по прибытию.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было

По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.

«Ночной бухгалтер». Новые махинации с НДС: налоговики раскрыли, как это было
44-ФЗ

Вносить изменения в опубликованное в ГИС Торги извещение можно и после окончания срока приема заявок

Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.

Читать еще