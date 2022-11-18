Маркировка товаров

Пивовары получат вычет при уплате акцизов

Производители слабоалкогольной и пивоваренной продукции смогут платить меньше: из акциза вычтут сумму, затраченную на внедрение маркировки. Минфин и Минэкономики уже готовят проект с налоговыми послаблениями для пивоваров.

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В 2023 году после начала маркировки пива участники рынка смогут получить вычет при уплате акцизов. Размер вычета будут рассчитывать исходя из затрат на маркирование продукции, узнал «Коммерсант».

Напомним, что 28 февраля 2023 года завершается эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и некоторых видов слабоалкогольных напитков. После чего мера станет обязательной.

1 апреля 2023 года начнут маркировать пивные кеги, 1 октября 2023 года – напитки в стеклянных и пластиковых бутылках, а 15 января 2024 года – в других видах упаковки.

Маркировка товаров

Пивовары получат вычет при уплате акцизов

Производители слабоалкогольной и пивоваренной продукции смогут платить меньше: из акциза вычтут сумму, затраченную на внедрение маркировки. Минфин и Минэкономики уже готовят проект с налоговыми послаблениями для пивоваров.

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