Экономика России

«Москвич» начнут производить со следующей недели

Первые автомобили «Москвич» полностью будут готовы уже в 2023 году. А потом нас ждут электрокары.

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Власти Москвы запускают производство «Москвич» на следующей неделе – раньше запланированного на декабрь срока.

Машины окажутся «самыми современными» и не за горами выпуск электромобилей, ссылаются на слова Собянина РБК.

Автомобили будут собирать на базе московского завода АО «Рено Россия», который раньше принадлежал французскому концерну.

Напомним, что в мае Renault передала российские активы государству и правительству Москвы, а также заявила о приостановке деятельности в России из-за сбоя в поставках запчастей. Ушли и другие марки, щедро расставаясь с бывшими сотрудниками.

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