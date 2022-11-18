«Москвич» начнут производить со следующей недели

Власти Москвы запускают производство «Москвич» на следующей неделе – раньше запланированного на декабрь срока.

Машины окажутся «самыми современными» и не за горами выпуск электромобилей, ссылаются на слова Собянина РБК.



Автомобили будут собирать на базе московского завода АО «Рено Россия», который раньше принадлежал французскому концерну.

Напомним, что в мае Renault передала российские активы государству и правительству Москвы, а также заявила о приостановке деятельности в России из-за сбоя в поставках запчастей. Ушли и другие марки, щедро расставаясь с бывшими сотрудниками.