Предприятиям ОПК положены новые субсидии: нанимать сотрудников из других регионов будет выгодно

Минтруд подготовил постановление, по которому компании ОПК смогут ежеквартально получать дополнительную субсидию в 183 348 рублей на одного сотрудника.
В эту сумму заложены расходы на переезд работника из другого региона к новому месту работы, а также стоимость аренды жилья на один год.
Есть и ряд требований:
- Субсидирование найма доступно компаниям за пределами Москвы и Петербурга, которые работают в регионе не меньше года;
- Организация должна стабильно работать (без реорганизаций и ликвидаций) и иметь в штате не меньше 50 человек.
Региональные власти самостоятельно утвердят список предприятий.