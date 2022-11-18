Субсидии для бизнеса

Предприятиям ОПК положены новые субсидии: нанимать сотрудников из других регионов будет выгодно

Оборонно-промышленные предприятия будут получать субсидии на оплату переезда сотрудника из другого региона.

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Минтруд подготовил постановление, по которому компании ОПК смогут ежеквартально получать дополнительную субсидию в 183 348 рублей на одного сотрудника.

В эту сумму заложены расходы на переезд работника из другого региона к новому месту работы, а также стоимость аренды жилья на один год.

Есть и ряд требований: 

  • Субсидирование найма доступно компаниям за пределами Москвы и Петербурга, которые работают в регионе не меньше года;
  • Организация должна стабильно работать (без реорганизаций и ликвидаций) и иметь в штате не меньше 50 человек.

Региональные власти самостоятельно утвердят список предприятий.

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