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Минпромторг готовится к блокировке зарубежных мобильных ОС

Иностранные платформы и сервисы могут отключить из-за санкций. Минпромторг выясняет, смогут ли мобильные ОС работать без иностранной поддержки.

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Министерство отправило запрос разработчикам и производителям электроники, чтобы узнать, какие зарубежные мобильные операционные системы можно использовать для создания российской ОС.

Власти хотят добиться независимости мобильных платформ от иностранных технологий и сделать так, чтобы ОС соответствовали нормам российских законов.

В 2019 году появилась российская мобильная ОС «Аврора», которая работает на базе открытого кода финской компании «Jolla Oy».

В сентябре 2022 года компания «Ред софт» объявила о выпуске операционки для смартфонов с поддержкой Android-приложений.

У «Лаборатории Касперского» уже есть Kaspersky OS – пока что это только прошивка для гаджетов, а не полноценная система.

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