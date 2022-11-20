Минпромторг готовится к блокировке зарубежных мобильных ОС

Министерство отправило запрос разработчикам и производителям электроники, чтобы узнать, какие зарубежные мобильные операционные системы можно использовать для создания российской ОС.
Власти хотят добиться независимости мобильных платформ от иностранных технологий и сделать так, чтобы ОС соответствовали нормам российских законов.
В 2019 году появилась российская мобильная ОС «Аврора», которая работает на базе открытого кода финской компании «Jolla Oy».
В сентябре 2022 года компания «Ред софт» объявила о выпуске операционки для смартфонов с поддержкой Android-приложений.
У «Лаборатории Касперского» уже есть Kaspersky OS – пока что это только прошивка для гаджетов, а не полноценная система.