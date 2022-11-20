Детские пособия

Принят закон о новом пособии на детей и беременных

Установили единые условия выплат семьям с детьми. Пособие составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Платить его будут людям с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи.

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Закон прошел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совета Федерации. 

Ранее это пособие называли универсальным, но ко второму чтению законопроекта название поменяли на «ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка».

Новое единое пособие объединит ряд действующих пособий:

  • пособие беременным, на раннем сроке вставшим на учет;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим;
  • ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет;
  • ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет;
  • ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

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