💡 Фиксированные взносы за 2022 год ИП должен заплатить до 9 января 2023 года

Если доход ИП за 2022 год не превысит 300 тыс. рублей, то он платит взносы в таком размере:

на ОПС – 34 445 рублей;

на ОМС – 8 766 рублей.

Если доход превышает 300 тыс. рублей, то надо уплатить дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

При этом общий размер взносов на ОПС за год не может превышать 8-кратного фиксированного размера страховых взносов на ОПС (275 560 руб.).

1-процентные взносы за 2022 года надо уплатить до 3 июля 2023 года.

Про фиксированные взносы-2022 мы подробно рассказывали.