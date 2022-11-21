Фиксированные взносы ИП

💡 Фиксированные взносы за 2022 год ИП должен заплатить до 9 января 2023 года

Так как 31 декабря 2022 года – выходной день, срок уплаты фиксированных страховых взносов ИП за 2022 год переносится на 09.01.2023.

Версия для печати

Если доход ИП за 2022 год не превысит 300 тыс. рублей, то он платит взносы в таком размере:

  • на ОПС – 34 445 рублей;
  • на ОМС – 8 766 рублей.

Если доход превышает 300 тыс. рублей, то надо уплатить дополнительный взнос на ОПС в размере 1% от дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

При этом общий размер взносов на ОПС за год не может превышать 8-кратного фиксированного размера страховых взносов на ОПС (275 560 руб.).

1-процентные взносы за 2022 года надо уплатить до 3 июля 2023 года.

Про фиксированные взносы-2022 мы подробно рассказывали.

Налог на прибыль

Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль

IT-компания может применять ставку налога на прибыль 0%, если доля профильных доходов составляет от 70%. Перечень этих доходов – в пункте 15.1 ст. 284 НК. Среди них – доходы от программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Невыплата зарплаты: будьте бдительны и знайте о рисках, они только растут

Правительство РФ внесло изменение в постановление о моратории на контроль и проверки, оно вступило в силу в субботу, 19.11.2022. Данным постановлением были частично сняты ограничения, связанные с проверками трудинспекции. Чем это вам грозит бизнесу? Какие есть ещё санкции за невыплату зарплаты? Это обсуждается в данной публикации

Невыплата зарплаты: будьте бдительны и знайте о рисках, они только растут

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»
Читать еще