Фиксированные взносы ИП-2022: расчет, КБК, сроки

Все про правила расчета взносов ИП. Как рассчитать взносы в разных ситуациях? На какие КБК и когда придется платить?

Что такое фиксированные взносы и почему они уже не фиксированные

Фиксированными взносами неофицильно называются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование, которые платят ИП, адвокаты, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Раньше они действительно были фиксированными (одинаковыми для всех). Но уже несколько лет у пенсионных взносов есть нефиксированная часть, рассчитываемая в процентах от дохода. Однако по привычке взносы по прежнему называют фиксированными.

Кто платит фиксированные взносы

Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми ИП, независимо от системы налогообложения, ведения хозяйственной деятельности и наличия доходов.

В частности, если ИП работает где-то по трудовому договору, и за него уплачиваются страховые взносы работодателем, это не является основанием для освобождения от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере.

Можно не уплачивать фиксированные взносы за следующие периоды:

служба по призыву в армии;

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;

период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства госучреждений РФ за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством России, но не более пяти лет в общей сложности;

период содержания под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы, если человек был привлечен к уголовной ответственности необоснованно.

Однако если в вышеуказанные периоды предпринимательская деятельность велась, то взносы придется уплачивать (п.7 статьи 430 НК РФ).

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От чего зависит размер взносов

До 1 января 2018 года размеры взносов ИП зависели от МРОТ

Однако в связи с тем, что МРОТ повысили до прожиточного минимума, взносы ИП решили от него «отвязать» и начиная с 2018 года фиксированная сумма взносов, уплачиваемая за год, указывается в Налоговом кодексе, в статье 430.

С 2014 года размер фиксированных взносов зависит и от годового дохода ИП, так как при превышении в течение года дохода 300 тыс.руб. необходимо начислить ещё 1% взноса с суммы дохода, превышающей 300 тыс.руб.

Доход считается следующим образом:

При ОСНО — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 210 НК РФ Т.е. те доходы, которые облагаются НДФЛ (касается только доходов, полученных от предпринимательской деятельности). При определении этих доходов учитываются расходы (Постановление Конституционного суда от 30.11.2016 № 27-П);

При УСН с объектом налогообложения «доходы» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по УСН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 113 налоговой декларации по УСН);

При УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» — доходы, учитываемые в соответствии со статьей 346.15 НК РФ. При определении доходов можно учесть расходы. Т.е. расчет производится от той же суммы, что и рассчитывается налог. ФНС была вынуждена согласиться с таким расчетом под давлением судебной практики.

При ЕСХН — доходы, учитываемые в соответствии с пунктом 1 статьей 346.5 НК РФ. Т.е. те доходы, которые облагаются налогом по ЕСХН (такие доходы указываются в графе 4 книги доходов и расходов и указываются в строке 010 налоговой декларации по ЕСХН). Расходы при определении дохода для расчета взносов не учитываются;

При ПСН — потенциально возможный доход, рассчитываемый по правилам статьей 346.47 НК РФ и статьей 346.51 НК РФ. Т.е. тот доход, от которого считается стоимость патента.

Если ИП применяет несколько систем налогообложения одновременно, то доходы по ним складываются.

Тарифы фиксированных взносов

году действуют следующие тарифы

Плательщики ПФР,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы 22.0% (из них 6% солидарная часть тарифа, 16% индивидуальная) -

Зачем нужны тарифы взносов, если они считаются у ИП не в процентах от дохода? А от тарифа взносов ПФР зависит сколько пенсионных баллов вам начислят. Т.е. в индивидуальный лицевой счет зачислят не всю сумму уплаченных взносов, а только 34445×16/22 = 25050,91.

Расчет взносов при доходе 300 тыс.рублей и меньше, а также для КФХ, зарегистрированных как ИП вне зависимости от дохода

Фиксированные взносы нагод при доходе 300 тыс. рублей и меньше составят:

в Пенсионный фонд — 34 445 руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 8 766 руб.

Плательщики ПФР,

страховая часть ФФОМС ИП (независимо от системы налогообложения), нотариусы, адвокаты и иные лица, обязанные уплачивать фиксированные взносы Год: 34445

Квартал: 8611,25 Год: 8766

Квартал: 2191,50

ИП, нотариусы и адвокаты уплачивают взносы в фиксированном размере только за самих себя. С выплат физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам уплачиваются страховые взносы на обязательное страхование, которые рассчитываются исходя из начисленных выплат в пользу этих лиц.

Фиксированные взносы уплачивают также главы КФХ за себя и за членов КФХ. При этом, размер фиксированных взносов не зависит от величины доходов хозяйства (п.2 ст.430 Налогового кодекса). Т.е. 1% от дохода КФХ не платят.

Если плательщики взносов начинают осуществлять предпринимательскую либо иную профессиональную деятельность после начала очередного расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев деятельности. За неполный месяц деятельности размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Калькулятор взносов можно найти на сайте в разделе «Инструменты».

Пример: Индивидуальный предприниматель зарегистрировался 16 июля 2022 года. Значит, размер страховых взносов в ПФ составит: за пять полных месяцев 34445/12 × 5 мес.= 14352,08 руб.

за неполный месяц 2870,42/ 31 (количество дней в июле) × 16 (столько дней ИП был зарегистрирован как ИП в июле, считая день регистрации) = 1481,51 рублей. Всего за 2022 год ИП должен будет заплатить 15 833,59 рублей в Пенсионный фонд. Аналогично будут рассчитываться и страховой взнос, уплачиваемый в фонд медицинского страхования.

Расчет взносов при доходах свыше 300 тыс.рублей

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период превышает 300 000 рублей, помимо фиксированных пенсионных взносов указанных выше (34445 руб.) уплачиваются взносы в размере 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей.

Обратите внимание! Взносы по медицинскому страхованию с доходов свыше 300 тыс.рублей не уплачиваются! Т.е. сумма взносов в ФФОМС фиксированная для всех ИП, вне зависимости от суммы годового дохода.

Пример: Доход индивидуального предпринимателя в 2022 году составил: 350 000 руб. по деятельности, облагаемой УСН и 100 000 руб. по деятельности, по которой применяется ПСН (как считаются доходы, указано выше). Итого 450 000 руб. Сумма взносов в ПФ за 2022 год составит 34 445 (450 000 − 300 000) × 1% = 35 945 руб. Сумма взносов в ФФОМС 8 776 руб.

Общая сумма фиксированных страховых взносов в ПФ за год не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов, установленного на год. Т.е. не больше, чем 34 445×8 = 275 560 руб.

Пример: Доход индивидуального предпринимателя на УСНО в 2022 году составил: 30 000 000 руб. Сумма взносов за 2022 год составила бы 34 445 (30 000 000 − 300 000) × 1% = 331 445 руб, однако поскольку она больше максимально возможных взносов 275 560 руб., уплачивается 275 560 руб. взносов в ПФ и взносы в ФФОМС в размере 8 766 руб.

Срок уплаты взносов

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются ИП не позднее 31 декабря текущего календарного года, за исключением взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс.рублей.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Если последний день срока выпадает на выходной, то срок уплаты переносится на первый рабочий день после выходного дня. Так произойдет и со сроком уплаты взносов за 2022 год. Поскольку 31 декабря — суббота, то срок уплаты истчет в первый рабочий день 2023 года.

Взносы (в том числе и взносы на обязательное медицинское страхование) уплачиваются с 1 января 2017 года не в Пенсионный фонд, а в налоговую инспекцию. В том числе и взносы за прошлые годы.

Отчетность по фиксированным взносам

КФХ один раз в год, в срок не позднее 30 января, подают в ИФНС ( Расчет по страховым взносам КНД-115111 ). С 2012 года индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, никакой отчетности по своим взносам не сдают!

КБК

182 1 02 02140 06 1110 160 — Фиксированные пенсионные взносы ИП. Отдельного КБК для взносов в размере 1% от дохода свыше 300 тыс.рублей с 2017 года не предусмотрено.

182 1 02 02103 08 1013 160 — Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование.