Питьевую воду объединят в единую систему

Эксперимент продлится в течение 2023 года в Чеченской республике, Ставропольском крае и Тульской области, сообщает «Парламентская газета».

Все полученные сведения будут вноситься в информационную систему «Питьевое водоснабжение», ответственность за которую возложат на Федеральное агентство по недропользованию.

С помощью системы можно будет не только оценить водные запасы, но и проконтролировать потери воды на этапе добычи и транспортировки.

Система поможет выявить места, где вода добывается незаконно.