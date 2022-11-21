Экономика России

Питьевую воду объединят в единую систему

В трех регионах России проведут эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о подземных и поверхностных водных объектах, используемых для питьевого водоснабжения.

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Эксперимент продлится в течение 2023 года в Чеченской республике, Ставропольском крае и Тульской области, сообщает «Парламентская газета».

Все полученные сведения будут вноситься в информационную систему «Питьевое водоснабжение», ответственность за которую возложат на Федеральное агентство по недропользованию.

С помощью системы можно будет не только оценить водные запасы, но и проконтролировать потери воды на этапе добычи и транспортировки.

Система поможет выявить места, где вода добывается незаконно.

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