Производители деревянных домов получат субсидии от государства

Российские предприниматели смогут получить субсидию на покупку деревянных домов, сообщил премьер Мишустин.
При этом цена домокомплекта должна составлять не более 3, 5 млн рублей. А скидка покупателям не должна превышать 10% от стоимости. Компании, которые готовы выполнить требования, смогут участвовать в конкурсе Минпромторга на получение субсидий.
«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», – заявил премьер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство планирует выделять 300 млн рублей ежегодно на предоставление субсидий производителям.