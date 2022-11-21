Субсидии для бизнеса

Производители деревянных домов получат субсидии от государства

Чтобы получить субсидию, производители должны выполнить ряд требований: подтвердить наличие производственных мощностей в России, предоставить прейскурант цен на домокомплекты, зафискировать скидки в договоре с покупателем.

Версия для печати

Российские предприниматели смогут получить субсидию на покупку деревянных домов, сообщил премьер Мишустин.

При этом цена домокомплекта должна составлять не более 3, 5 млн рублей. А скидка покупателям не должна превышать 10% от стоимости. Компании, которые готовы выполнить требования, смогут участвовать в конкурсе Минпромторга на получение субсидий.

«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», – заявил премьер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что правительство планирует выделять 300 млн рублей ежегодно на предоставление субсидий производителям.

Поиск работы бухгалтеров

Мужчины не отвечают на звонки работодателей, а женщины чаще ходят на собеседования: об изменениях на рынке труда из-за мобилизации

На рынке труда России сохраняется дефицит кадров, признались представители рекрутинговой платформы. Из-за мобилизации кандидаты не стремятся искать и менять работу из-за нестабильности.

Инвентаризация

Как провести инвентаризацию

Конец года — время плановой инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчётности. Рассказываем, как правильно подготовиться к инвентаризации, провести её и отразить результаты в бухгалтерском и налоговом учёте.

Как провести инвентаризацию

Повышение квалификации

Учет у ИП на ОСНО

🙏 Ювелирному микробизнесу теперь будет сложно обойтись без бухгалтера

Многие ИП-одиночки-ювелиры сейчас применяют ПСН или УСН «доходы» и легко обходятся без бухгалтера. Но с 2023 года им придется перейти на ОСНО. Вести учет на этом режиме без бухгалтера проблематично.

Самозанятые

Как избежать переквалификации работы с самозанятыми в трудовые отношения?

В ходе предпроверочного анализа налоговые службы тщательно анализируют работу с самозанятыми на поиск признаков подмены трудовых отношений. В статье рассмотрим основные ошибки, проанализируем судебную практику и дадим рекомендации.

Как избежать переквалификации работы с самозанятыми в трудовые отношения?

Мероприятия

Разместить
Стандартный вычет

НДФЛ: условия предоставления удвоенного вычета на ребенка

Стандартные налоговые вычеты на детей по НДФЛ предоставляются работнику в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных ст. 218 НК РФ. Для этого должны выполняться определенные условия (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

НДФЛ: условия предоставления удвоенного вычета на ребенка
Импорт

Участники ВЭД получат льготы на ввоз важной для производства продукции

Участники внешнеэкономической деятельности не будут платить таможенные пошлины и налоги, если они привозят приоритетные товары для производства продовольствия, электроники, а также сырье, необходимое для металлургии и легкой промышленности.

Маркировка рекламы

Маркировка рекламы: принципы работы системы

Государство приступило к контролю над рынком интернет-рекламы. Там, где начинается госконтроль, появляются новые конторы, а у участников процесса – много новых обязанностей. В статье расскажем об общих принципах работы системы.

Маркировка рекламы: принципы работы системы
Читать еще