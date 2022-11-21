Ставки по вкладам

Банки поднимают ставки по депозитам. Особенно щедро на долгие вклады

В ноябре крупные банки повысили ставки по вкладам от 0,5 до 2,25 пунктов. К примеру, банк «Открытие» поднял ставку на все депозиты до 2,25 п.п.

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В МБК максимальная ставка по вкладам поднялась с 8,7% до 10%, пишут «Известия». Выгодно хранить сбережения и в Почта Банке, в конце октября ставки увеличили на до 7,5% по вкладу на год, и до 7% по депозиту на полтора года.

Представители банков прогнозируют еще больший рост доходов за счет сезонных предложений.

Отметим, что такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки ЦБ, которая сохранилась на уровне 7,5%.

Банки повышают ставку, чтобы привлечь деньги населения после массового снятия средств в конце сентября. Тогда кредитные организации потеряли 458 млрд рублей.

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