Банки поднимают ставки по депозитам. Особенно щедро на долгие вклады

В МБК максимальная ставка по вкладам поднялась с 8,7% до 10%, пишут «Известия». Выгодно хранить сбережения и в Почта Банке, в конце октября ставки увеличили на до 7,5% по вкладу на год, и до 7% по депозиту на полтора года.

Представители банков прогнозируют еще больший рост доходов за счет сезонных предложений.

Отметим, что такая динамика идет вразрез с политикой изменения ключевой ставки ЦБ, которая сохранилась на уровне 7,5%.

Банки повышают ставку, чтобы привлечь деньги населения после массового снятия средств в конце сентября. Тогда кредитные организации потеряли 458 млрд рублей.