🥳 Бухгалтеров предложили переименовать в «Главных советников по управлению временем»

Банк Точка вместе с сервисом по поиску работы SuperJob придумали новые названия профессии бухгалтера и предложили работодателям переназвать их в соответствующих вакансиях (релиз есть в распоряжении «Клерк»).

Акция стартовала ко Дню бухгалтера, который отмечают в России сегодня, 21 ноября.

Так, вместо профессии «бухгалтер» профессионалов этой отрасли предлагают называть «Главный советник по управлению временем», «Специалист по развитию отношений с налоговой» и «Специалист по экономии миллиардов».

В сервисе призвали другие компании, которые размещают вакансии бухгалтеров, присоединиться к акции и поменять название должностей в честь праздника.