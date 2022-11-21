Поиск работы бухгалтеров

🥳 Бухгалтеров предложили переименовать в «Главных советников по управлению временем»

В сервисе по поиску работы работодателям предложили переназвать профессию бухгалтера в честь профессионального праздника.

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Банк Точка вместе с сервисом по поиску работы SuperJob придумали новые названия профессии бухгалтера и предложили работодателям переназвать их в соответствующих вакансиях (релиз есть в распоряжении «Клерк»).

Акция стартовала ко Дню бухгалтера, который отмечают в России сегодня, 21 ноября.

Так, вместо профессии «бухгалтер» профессионалов этой отрасли предлагают называть «Главный советник по управлению временем», «Специалист по развитию отношений с налоговой» и «Специалист по экономии миллиардов».

В сервисе призвали другие компании, которые размещают вакансии бухгалтеров, присоединиться к акции и поменять название должностей в честь праздника.

Поиск работы бухгалтеров

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