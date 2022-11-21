Валютный контроль

Вывозить за рубеж свыше $10 тыс. наличными ЦБ разрешил ВЭБ.РФ и уполномоченным банкам

Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках ВЭД, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен.

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Совет директоров Банка России разрешил уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ вывозить изъятую из обращения наличную валюту в размере свыше $10 тыс. для ее обмена, пишет «Коммерсант».

При условии обратного ввоза в Россию такой же наличной суммы в другой иностранной валюте достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции. В иных случаях банкам потребуется получать разрешение ЦБ. Это распространяется и на вывоз из России ветхих купюр.

15 октября президент Путин подписал указ, позволяющий Центробанку выдавать разрешение на вывоз более $10 тыс. валюты. С марта нынешнего года, согласно президентскому указу, из страны нельзя вывозить инвалюту на сумму, превышающую эквивалент $10 тыс.

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