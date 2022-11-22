До конца 2023 года правительство сможет отодвигать сроки по налогам, отчетам, проверкам

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ опубликован на официальном портале.
Вот перечень полномочий правительства по НК до 31.12.2023:
- приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля;
- продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей;
- продлевать сроки сдачи отчетов в ИФНС;
- продлевать сроки направления и исполнения налоговых требований;
- вводить дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по уплате налогов;
- вводить особенности применения способов обеспечения обязанности по уплате налогов;
- отменять штрафы за опоздание со сдачей отчетов.