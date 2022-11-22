Налоги, взносы, пошлины

До конца 2023 года правительство сможет отодвигать сроки по налогам, отчетам, проверкам

Право кабмина вводить отсрочки и рассрочки по налогам и отчетам в 2022 году, которое прописано в статье 4 НК, продлили на 2023 год.

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Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ опубликован на официальном портале.

Вот перечень полномочий правительства по НК до 31.12.2023:

  • приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля;
  • продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей;
  • продлевать сроки сдачи отчетов в ИФНС;
  • продлевать сроки направления и исполнения налоговых требований;
  • вводить дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по уплате налогов;
  • вводить особенности применения способов обеспечения обязанности по уплате налогов;
  • отменять штрафы за опоздание со сдачей отчетов.
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