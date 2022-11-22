ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

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Законопроект с поправками в НК, которые касаются ЕНП, внесен в Госдуму. Авторы проекта – члены комитета ГД по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым.

Вносят норму о налогах умерших физлиц.

В случае смерти налогоплательщика положительное сальдо ЕНП подлежит возврату на его счет, информация о котором есть у ИФНС.

Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

Исключаются такие понятия, как «суммы излишне уплаченных и излишне взысканных» налогов. Дело в том, что они неприменимы к институту единого налогового счета.

Также уточнили порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению ИФНС, а также в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. При отсрочке пени не начисляют со дня принятия решения об отсрочке.

Приостановка по счетам по решению ИФНС не будет действовать в отношении вкладов и депозитов.

Есть и другие поправки. О них мы расскажем отдельно. Следите за нашими новостями.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

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