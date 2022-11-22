❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Законопроект с поправками в НК, которые касаются ЕНП, внесен в Госдуму. Авторы проекта – члены комитета ГД по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым.

Вносят норму о налогах умерших физлиц.

В случае смерти налогоплательщика положительное сальдо ЕНП подлежит возврату на его счет, информация о котором есть у ИФНС.

Срок возврата – в течение 10 дней со дня получения сведений о смерти из реестра ЗАГС.

Исключаются такие понятия, как «суммы излишне уплаченных и излишне взысканных» налогов. Дело в том, что они неприменимы к институту единого налогового счета.

Также уточнили порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению ИФНС, а также в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. При отсрочке пени не начисляют со дня принятия решения об отсрочке.

Приостановка по счетам по решению ИФНС не будет действовать в отношении вкладов и депозитов.

Есть и другие поправки. О них мы расскажем отдельно. Следите за нашими новостями.