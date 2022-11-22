В малом бизнесе инноваций с каждым годом становится больше

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует динамику инновационной деятельности малых промышленных предприятий по данным Росстата за период 2015–2021 гг. и отмечает положительные тенденции по основным показателям развития.

2 тыс. малых компаний промышленного производства в 2021 г. разрабатывали и внедряли инновации. Их число выросло относительно 2019 г. на 27%, 2015 г. – на 71%.

Доля малых инновационных предприятий в общем числе обследованных (уровень инновационной активности) достигла отметки 6,9% (+2,4 п.п. за период 2015–2021 гг.).

Наибольшую активность демонстрируют производители лекарственных средств и материалов (23,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (20,4%).

54,4 млрд руб. предприятия малого бизнеса инвестировали в инновации (в постоянных ценах на 70% больше уровня 2019 г.). В целом за 2015–2021 гг. данные затраты утроились. Главным источником их формирования служат собственные средства компаний (73%).

На 118,8 млрд руб. малые предприятия произвели новых и усовершенствованных товаров, работ, услуг (+51% к уровню 2019 г. в постоянных ценах).

Всего за 2015–2021 гг. объем выпуска инновационной продукции увеличился в 2,6 раз. Ее доля в общем объеме продаж малых предприятий в 2021 г. составила 2,8% (против 2,4% в 2019 г. и 1,6% в 2015–2017 гг.).

Инновационная продукция малых предприятий отличается высоким уровнем новизны.

Предприятия в основном производят товары и услуги, впервые внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (77,9% против 22,1% усовершенствованной продукции, основанной на существующих технологиях).