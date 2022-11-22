Малый и средний бизнес

В малом бизнесе инноваций с каждым годом становится больше

Малый бизнес не только устоял в постпандемийный период, но и ускорил инновационные процессы. Компании смогли переориентировать деятельность, направленную на удержание рынка: очевидная позитивная динамика просматривается по всем ключевым показателям.

Версия для печати

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует динамику инновационной деятельности малых промышленных предприятий по данным Росстата за период 2015–2021 гг. и отмечает положительные тенденции по основным показателям развития.

2 тыс. малых компаний промышленного производства в 2021 г. разрабатывали и внедряли инновации. Их число выросло относительно 2019 г. на 27%, 2015 г. – на 71%.

Доля малых инновационных предприятий в общем числе обследованных (уровень инновационной активности) достигла отметки 6,9% (+2,4 п.п. за период 2015–2021 гг.).

Наибольшую активность демонстрируют производители лекарственных средств и материалов (23,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий (20,4%).

54,4 млрд руб. предприятия малого бизнеса инвестировали в инновации (в постоянных ценах на 70% больше уровня 2019 г.). В целом за 2015–2021 гг. данные затраты утроились. Главным источником их формирования служат собственные средства компаний (73%).

На 118,8 млрд руб. малые предприятия произвели новых и усовершенствованных товаров, работ, услуг (+51% к уровню 2019 г. в постоянных ценах).

Всего за 2015–2021 гг. объем выпуска инновационной продукции увеличился в 2,6 раз. Ее доля в общем объеме продаж малых предприятий в 2021 г. составила 2,8% (против 2,4% в 2019 г. и 1,6% в 2015–2017 гг.).

Инновационная продукция малых предприятий отличается высоким уровнем новизны.

Предприятия в основном производят товары и услуги, впервые внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (77,9% против 22,1% усовершенствованной продукции, основанной на существующих технологиях).

ЭДО

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Цифровизация охватывает грузоперевозки всё сильнее. 1 сентября начался добровольный переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и одновременно заработала ГИС ЭПД – государственная информационная система электронных перевозочных документов.

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

Банковские карты

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Электронные деньги стали популярным средством совершения платежей в России и в других странах. Уже более десяти лет люди получают зарплату на виртуальный кошелек и рассчитываются в магазинах с помощью пластиковой карты. Обычные карты тоже постепенно исчезают, уходя в приложения на смартфоне или смарт-часах. Однако потребность в этих картах постоянно растет.

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл
Декретный отпуск

ИП-женщины считают, что решение отменить для них пособие по БиР – предательство государства

Беременность и роды собираются исключить из страховых случаев, пособие по которым сейчас положено ИП, добровольно застрахованным в ФСС. Мы опросили ряд предпринимательниц и получили негативную оценку.

Читать еще