Общество

Индекс «кофе с бутербродом» вырос в первой половине ноября

За базовые 100 баллов принято значение индекса за период с 1 по 15 октября 2022, в конце октября он упал на 0,9 пункта. А теперь вырос и составляет 103,8 пункта.

Версия для печати

Недавно в России появился новый индекс – «Бутербродекс», в который вошли семь товаров, популярных у россиян на утренних столах:

  • батон (400 граммов);
  • ветчина (200 граммов);
  • сливочное масло (180 граммов);
  • сыр (200 граммов);
  • огурцы (500 граммов);
  • растворимый кофе (95 граммов);
  • сахар (килограмм).

Изменение индекса соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из товаров, напомнили «РИА Новости».

За период с 1 по 15 ноября индекс вырос на 4,7 пункта.

Рост связывают с возросшим спросом на кофе, сахар и батоны.

ЭДО

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Цифровизация охватывает грузоперевозки всё сильнее. 1 сентября начался добровольный переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и одновременно заработала ГИС ЭПД – государственная информационная система электронных перевозочных документов.

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

Банковские карты

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Электронные деньги стали популярным средством совершения платежей в России и в других странах. Уже более десяти лет люди получают зарплату на виртуальный кошелек и рассчитываются в магазинах с помощью пластиковой карты. Обычные карты тоже постепенно исчезают, уходя в приложения на смартфоне или смарт-часах. Однако потребность в этих картах постоянно растет.

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл
Декретный отпуск

ИП-женщины считают, что решение отменить для них пособие по БиР – предательство государства

Беременность и роды собираются исключить из страховых случаев, пособие по которым сейчас положено ИП, добровольно застрахованным в ФСС. Мы опросили ряд предпринимательниц и получили негативную оценку.

Читать еще