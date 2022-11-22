Индекс «кофе с бутербродом» вырос в первой половине ноября

Недавно в России появился новый индекс – «Бутербродекс», в который вошли семь товаров, популярных у россиян на утренних столах:

батон (400 граммов);

ветчина (200 граммов);

сливочное масло (180 граммов);

сыр (200 граммов);

огурцы (500 граммов);

растворимый кофе (95 граммов);

сахар (килограмм).

Изменение индекса соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из товаров, напомнили «РИА Новости».

За период с 1 по 15 ноября индекс вырос на 4,7 пункта.

Рост связывают с возросшим спросом на кофе, сахар и батоны.