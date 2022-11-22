Индекс «кофе с бутербродом» вырос в первой половине ноября

Недавно в России появился новый индекс – «Бутербродекс», в который вошли семь товаров, популярных у россиян на утренних столах:
- батон (400 граммов);
- ветчина (200 граммов);
- сливочное масло (180 граммов);
- сыр (200 граммов);
- огурцы (500 граммов);
- растворимый кофе (95 граммов);
- сахар (килограмм).
Изменение индекса соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из товаров, напомнили «РИА Новости».
За период с 1 по 15 ноября индекс вырос на 4,7 пункта.
Рост связывают с возросшим спросом на кофе, сахар и батоны.