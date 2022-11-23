Фестиваль финансовой грамотности научит здоровым привычкам

Минфин и Банк России создали онлайн-фестиваль «ФинЗОЖ Фест». Он стартует 24 ноября в рамках Всероссийских недель сбережений. В фестивале участвует Министр финансов Антон Силуанов, эксперты и финансовые блогеры.
Здоровые финансовые привычки – это не только защита, это еще и путь к развитию. С ними легче начать успешно инвестировать или открыть свой бизнес. Сначала надо научиться ходить, а потом уже – бегать, – отметил министр финансов Антон Силуанов.
Присоединиться к марафону можно в группе «Мои финансы» ВКонтакте и в Telegram.