Личные финансы

Фестиваль финансовой грамотности научит здоровым привычкам

Участникам фестиваля расскажут: как планировать бюджет, защититься от мошенников и научить детей распоряжаться деньгами.

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Минфин и Банк России создали онлайн-фестиваль «ФинЗОЖ Фест». Он стартует 24 ноября в рамках Всероссийских недель сбережений. В фестивале участвует Министр финансов Антон Силуанов, эксперты и финансовые блогеры.

Здоровые финансовые привычки – это не только защита, это еще и путь к развитию. С ними легче начать успешно инвестировать или открыть свой бизнес. Сначала надо научиться ходить, а потом уже – бегать, – отметил министр финансов Антон Силуанов.

Присоединиться к марафону можно в группе «Мои финансы» ВКонтакте и в Telegram.

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