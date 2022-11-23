Европейские новогодние елки подорожают на 70%

Рослесинфорг предупредил о том, что цена на елки вырастет из-за санкций

Рождественские елки привозят в Россию из Европы, пишет «РБК». Сейчас импорт товаров ограничен и поставками занимаются частные дилеры. Центр отраслевой экспертизы Россельхобанка сообщил, что зарубежные елки занимают всего 5% рынка, покупатели отдают предпочтение российским. Также можно заменить живые ели на искусственные: их без проблем поставляет Китай.

«Новогодние ели – товар сезонный и не является ни предметом первой необходимости, ни предметом роскоши, поэтому мы не прогнозируем высокий спрос», – сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

Не ждут дефицита крупные маркетплейсы и ретейлеры: они уже закупили елки к праздникам.