Маркетинг

Европейские новогодние елки подорожают на 70%

Импортных елок в этом году будет меньше и стоить они будут дороже. Новогодний праздник спасут отечественные деревья.

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Рослесинфорг предупредил о том, что цена на елки вырастет из-за санкций

Рождественские елки привозят в Россию из Европы, пишет «РБК». Сейчас импорт товаров ограничен и поставками занимаются частные дилеры. Центр отраслевой экспертизы Россельхобанка сообщил, что зарубежные елки занимают всего 5% рынка, покупатели отдают предпочтение российским. Также можно заменить живые ели на искусственные: их без проблем поставляет Китай.

«Новогодние ели – товар сезонный и не является ни предметом первой необходимости, ни предметом роскоши, поэтому мы не прогнозируем высокий спрос», – сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

Не ждут дефицита крупные маркетплейсы и ретейлеры: они уже закупили елки к праздникам.

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