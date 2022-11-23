Система быстрых платежей

Через СБП можно переводить деньги в банки Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Банк России наладил международные переводы в СБП и подключил 12 иностранных банков из Средней Азии.

Версия для печати

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки – косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана»,– сказал господин Перестенко на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) (цитата по «Прайм»).

Первый пробный трансграничный перевод через СБП сделали в июле. Клиент отправил перевод на 1 тыс. руб. из российского банка «Хайс» в киргизский MBANK (провайдером был «Тинькофф»). Операция прошла в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.

Банк России планирует реализовать возможность трансграничных переводов через СБП в Армению, Казахстан и Белоруссию.

Напомним, что с 19 декабря заработает комиссия для банков на трансграничные переводы физлиц по СБП – 6 руб.

Повышение квалификации

Больничные

Профсоюзы поддержали новую систему добровольного страхования ИП и самозанятых для оплаты больничных

«Новая модель добровольного социального страхования – это то, что людям необходимо. Шаг хороший, явно продуманный». Об этом заявили в Федерации независимых профсоюзов, комментируя законопроект Минтруда.

Бухгалтерский учет

Что переносится на забалансовый счет 007

Забалансовый счет 007 — «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Что собой представляет счет за балансом, как с ним работать, какая информация собирается на счете 007 и в каких случаях ведется на нем учет, можно узнать в этой статье.

Что переносится на забалансовый счет 007

Мероприятия

Разместить
Списание дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать

Новые обстоятельства привели к тому, что дебиторская задолженность у ряда компаний на рынке перешла в статус просроченной. Что с этим делать бизнесу? Разобрались вместе с юристом.

Дебиторская задолженность в современных реалиях: кто виноват и что делать
Мобилизация

Фермерские хозяйства, главы которых призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах

Стали мягче условия использования грантов для некоторых сельхозпроизводителей. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу развития сельского хозяйства.

Маркетплейсы

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус

Бонус и скидка лишними никогда не будут. Так считают клиенты, которые порой готовы переплатить, но получить кешбэк. И часто начинающие продавцы, не считают себестоимость и маржу, а бросаются «во все тяжкие» и подписываются на все акции от маркетплейса.

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус
Читать еще