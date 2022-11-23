Через СБП можно переводить деньги в банки Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

«С июля этого года реализована возможность трансграничных переводов через иностранные банки – косвенные участники. На сегодня у нас 12 иностранных банков подключены из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана»,– сказал господин Перестенко на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) (цитата по «Прайм»).

Первый пробный трансграничный перевод через СБП сделали в июле. Клиент отправил перевод на 1 тыс. руб. из российского банка «Хайс» в киргизский MBANK (провайдером был «Тинькофф»). Операция прошла в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.

Банк России планирует реализовать возможность трансграничных переводов через СБП в Армению, Казахстан и Белоруссию.

Напомним, что с 19 декабря заработает комиссия для банков на трансграничные переводы физлиц по СБП – 6 руб.