Малому бизнесу вернули более 380 миллионов за выплаты инвесторам

Минэкономразвития компенсировало малому и среднему бизнесу выплаты купонного дохода по ценным бумагам. В 2022 году субсидию по размещению облигаций получили 23 компании. Общий размер компенсации составил 386 млн рублей.
Этот инструмент показывает свою высокую востребованность в текущих условиях и дает возможность компаниям привлечь на создание или модернизацию производства, а также на другие направления бизнеса крупные суммы более 50 миллионов рублей, — сообщила Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ.
Такая поддержка малого и среднего предпринимательства действует с 2019 года, за это время Минэкономразвития выплатило более 660 млн рублей.
Субсидию могут получать предприятия, которые:
- входят в реестр субъектов МСП;
- размещают на бирже ценные бумаги, без рисков для инвесторов;
- вовремя платят налоги (нет задолженностей);
- не связаны с крупными компаниями.
Компенсацию не могут получить микрофинансовые организации и лизинговые компании.