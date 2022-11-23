Малому бизнесу вернули более 380 миллионов за выплаты инвесторам

Минэкономразвития компенсировало малому и среднему бизнесу выплаты купонного дохода по ценным бумагам. В 2022 году субсидию по размещению облигаций получили 23 компании. Общий размер компенсации составил 386 млн рублей.

Этот инструмент показывает свою высокую востребованность в текущих условиях и дает возможность компаниям привлечь на создание или модернизацию производства, а также на другие направления бизнеса крупные суммы более 50 миллионов рублей, — сообщила Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ.

Такая поддержка малого и среднего предпринимательства действует с 2019 года, за это время Минэкономразвития выплатило более 660 млн рублей.

Субсидию могут получать предприятия, которые:

входят в реестр субъектов МСП;

размещают на бирже ценные бумаги, без рисков для инвесторов;

вовремя платят налоги (нет задолженностей);

не связаны с крупными компаниями.

Компенсацию не могут получить микрофинансовые организации и лизинговые компании.