Малый и средний бизнес

Малому бизнесу вернули более 380 миллионов за выплаты инвесторам

Компаниям из реестра МСП, которые размещали на бирже свои облигации, выплатили субсидии. Основание — уплата инвесторам купонного дохода.

Версия для печати

Минэкономразвития компенсировало малому и среднему бизнесу выплаты купонного дохода по ценным бумагам. В 2022 году субсидию по размещению облигаций получили 23 компании. Общий размер компенсации составил 386 млн рублей.

Этот инструмент показывает свою высокую востребованность в текущих условиях и дает возможность компаниям привлечь на создание или модернизацию производства, а также на другие направления бизнеса крупные суммы более 50 миллионов рублей, — сообщила Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ.

Такая поддержка малого и среднего предпринимательства действует с 2019 года, за это время Минэкономразвития выплатило более 660 млн рублей.

Субсидию могут получать предприятия, которые:

  • входят в реестр субъектов МСП;
  • размещают на бирже ценные бумаги, без рисков для инвесторов;
  • вовремя платят налоги (нет задолженностей);
  • не связаны с крупными компаниями.

Компенсацию не могут получить микрофинансовые организации и лизинговые компании.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Как бухгалтеры отреагировали на новости про НДС, НДФЛ и пенсии

Бурную реакцию вызвали новости о том, что индексировать пенсию работающим пенсионерам не будут, а НДФЛ за свой счет придется платить налоговому агенту. А вот возможное «обнуление» НДС на детские товары восприняли с буддийским спокойствием.

Мероприятия

Разместить
Читать еще