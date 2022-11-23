Потребительское кредитование

Льготные кредиты на автомобили будут выдавать и в 2023 году

Государство компенсирует 20-35% от стоимости автомобиля. Цена машины должна быть не выше 2 млн рублей, а срок кредита не больше семи лет. Льгота действует на отечественные и иностранные авто, которые собираются в РФ.

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Минпромторг объявил о продлении льготных кредитов на покупку транспорта, пишет «РИА Новости».

По этой программе в 2022 году уже купили более 34 тыс. автомобилей, размер скидки составил 7 млрд рублей.

Покупать можно легковые и легкие коммерческие авто российских и зарубежных марок, которые собираются на заводах в РФ.

Льгота предоставляется семьям с несовершеннолетними детьми, медикам, учителям, а также военнослужащим и их ближайшим родственникам. Такая программа автокредитования доступна для тех, кто покупает автомобиль впервые и тех, кто после года владения сдает машину старше шести лет в трейд-ин.

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