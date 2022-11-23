В Санкт-Петербурге официально объявят субботу выходным днем

Депутаты городского Заксобрания приняли 23 ноября в первом чтении законопроект с изменениями в петербургской закон об административных правонарушениях, пишет «Парламентская газета».

Статью 8, в которой идет речь о наказаниях за нарушение тишины и покоя петербуржцев в выходные и праздничные дни, они решили снабдить примечанием, что под выходными днями помимо объявленных федеральным центром понимаются суббота и воскресенье. Конечно, если они не объявлены общероссийскими рабочими.

Уточнения понадобились из-за сложностей при выписывании штрафов за нарушения закона о тишине.

По 111 статье ТК при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных в неделю. Общим выходным является воскресенье. Второй устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. То есть в федеральном законодательстве не предписано, какой второй день точно является выходным. И в Петербурге это создало проблемы.

По местному законодательству шуметь нельзя с 22 до 8 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 22 до 12 часов. Это относится к ремонту, строительству, вывозу снега, погрузкам и разгрузкам, крикам, свистам, громкой музыке и другим шумным действиям, которые мешают покою.

Но у некоторых людей индивидуальный график. И поэтому, если они отдыхают во вторник и среду, а в субботу и воскресенье работают, то считают, что в эти дни можно штробить стены в 8 утра без штрафов, ведь у них эти дни рабочие.