Как бухгалтеры отреагировали на новости про НДС, НДФЛ и пенсии

В группе «Клерка» в Одноклассниках бухгалтер скептически оценила шансы на НДС 0% на детские товары:

Видимо навалившиеся изменения 2022 года окончательно доконали нервную систему наших читателей. Поэтому на известие о том, что индексации работающим пенсионерам не будет они отреагировали бурными комментариями:

Индексация неработающим – покрытие инфляции, а работающие покрытвают повышение цен за счет заплаты, такой вывод следует из письма первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к ней являются компенсацией инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник дохода для покрытия этих издержек в виде зарплаты, установленные им страховая пенсия и фиксированная выплата выплачиваются без учета индексации»

Что касается НДФЛ, то его налоговый агент обычно удерживает из дохода физлица (сотрудника, физика-подрядчика, учредителя, которому выплачиваются дивиденды и т.д.). Но если налоговый агент налог не удержал, а ФНС об этом узнала, то заплатить НДФЛ придется агенту самостоятельно. Такие поправки в НК собираются внести.

Пост с этой новостью в группе «Клерка» в ВК выглядит довольно противоречиво – с одной стороны 18 лайков (может «лайк» ставят те, кто сам не любит платить НДФЛ?), с другой – выразительные комментарии.