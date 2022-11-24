Для амортизации основных средств б/у имеет значение срок их использования бывшим собственником

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.10.2022 № 03-03-06/1/102779.

Норму амортизации по такому ОС б/у следует установить с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного ОС предыдущими собственниками.

Если у продавца по этому ОС срок фактического использования равен сроку полезного использования или больше него, то покупатель сам определяет срок полезного использования этого ОС, учитывая требований техники безопасности.

Но при этом ОС б/у включают в состав той амортизационной группы, в которой они были у предыдущего собственника.

Специальный коэффициент к амортизации (например, при лизинге) в случае с б/у ОС не применяется.