Подписывать договоры между странами будут электронной подписью. Начнут с Беларуси

В Минске на заседании Совета министров Союзного государства обсудили вопрос о признании электронных цифровых подписей при трансграничной торговле. Этот документ планируют взять за основу и заключить с другими договоры взаимного признания электронных подписей.

«На данном этапе дорабатываются организационные, технологические и правовые требования признания электронных цифровых подписей, основанные на положениях национального законодательства и решениях, принятых в рамках Евразийского экономического союза. Мы на финальной стадии заключения договора», – заявил Дмитрий Вольвач, замминистра экономического развития России.

Также участники заседания отметили, что товарооборот России и республики Беларусь за 9 месяцев вырос на 9% и достиг 30,5 млрд долларов.