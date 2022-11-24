🎉 Малый бизнес с численностью до 15 человек предлагают освободить от всех налогов на 3 года

Речь идет о бизнесе с годовым оборотом до 50 млн рублей и численностью не более 15 человек.

По мнению депутата, такая инициатива позволит:

увеличить количество желающих попробовать свои силы в малом бизнесе:

заполнить пустующие сейчас арендные помещения;

организовать больше рабочих мест.

Сэкономленные на налогах деньги можно направить на развитие бизнеса, считает депутат. Например, в парикмахерской собственник сможет закупить не два, а три кресла.

Законопроект могут внести в Госдуму до завершения осенней сессии, пишет «Парламентская газета».