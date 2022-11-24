Малый и средний бизнес

🎉 Малый бизнес с численностью до 15 человек предлагают освободить от всех налогов на 3 года

Микробизнес должен платить только НДФЛ с зарплаты сотрудников (в качестве налогового агента). Все остальные налоги на 3 года надо отменить. Такое предложение озвучил первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских.

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Речь идет о бизнесе с годовым оборотом до 50 млн рублей и численностью не более 15 человек.

По мнению депутата, такая инициатива позволит:

  • увеличить количество желающих попробовать свои силы в малом бизнесе:
  • заполнить пустующие сейчас арендные помещения;
  • организовать больше рабочих мест.

Сэкономленные на налогах деньги можно направить на развитие бизнеса, считает депутат. Например, в парикмахерской собственник сможет закупить не два, а три кресла.

Законопроект могут внести в Госдуму до завершения осенней сессии, пишет «Парламентская газета».

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