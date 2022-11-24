Покупатель не дал паспортные данные для возврата оплаты за товар. Продавец деньги не вернул, предстоит суд

В Красном уголке бухгалтера задали вопрос:
Приветствую. Нужна помощь коллективного разума. Была безналичная оплата. Покупатель просит вернуть деньги. Ему предоставили бланк заявления на возврат. Он заполнил реквизиты и отказался заполнять свои персональный данные. ФИО, паспорт. На просьбу заполнить полностью ответил, что мы не имеем права требовать паспортные данные. На этом общение закончилось. Спустя два месяца нас вызывают в суд по этому вопросу🤷🏼.
Одни говорят, что для идентификации покупателя паспорт необходим, другие считают, что продавец мог исполнить обязанность по возврату в соответствии с «Законом о защите прав потребителей» и другим способом, например, через СБП.