Предприниматели, торгующие на Ozon, могут открыть через маркетплейс расчетный счет для бизнеса

Ozon теперь предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания, сообщает «Интерфакс». Первыми завести счет в Ozon смогут предприниматели, которые торгуют на их маркетплейсе. В 2023 году сервис будет доступен для всех бизнесменов, даже если они не размещают на площадке свои товары.

Со счетами Ozon можно производить все банковские операции: распоряжаться выручкой от продаж на Ozon и других маркетплейсах, оплачивать сделки с контрагентами и физлицами, хранить финансы.

Весной 2022 года в состав Ozon вошли две кредитные дочерние компании: Озон банк и Еком банк. В декабре 2022 года эти «дочки» планируют объединить в одну организацию.