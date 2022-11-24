«Сомнительным» коммерсантам запретят работать с биометрическими данными

Госдума предложила запретить «сомнительным» компаниям собирать и хранить биометрические данные. Коммерческие организации могут заключить договор с Единой биометрической системой (ЕБС), но получат не сами данные, а набор идентификаторов. В случае утечки информации, сведения будут под защитой.

Право собирать биометрию останется у аккредитованных банков и государственных систем.

Например, Московский метрополитен может считывать лица пассажиров и списывать оплату проезда по системе Face Pay.

Любой человек может добровольно предоставить свои личные данные на портале Госуслуг, если у него есть неквалифицированная электронная подпись. Запретить использовать биометрическую информацию можно в любой момент.