Пользователи интернета

«Сомнительным» коммерсантам запретят работать с биометрическими данными

Биометрия будет зашифрована персональными идентификаторами. В случае утечки данные не попадут к третьим лицам. Разрешить или запретить доступ к личным данным можно на сайте Госуслуг.

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Госдума предложила запретить «сомнительным» компаниям собирать и хранить биометрические данные. Коммерческие организации могут заключить договор с Единой биометрической системой (ЕБС), но получат не сами данные, а набор идентификаторов. В случае утечки информации, сведения будут под защитой.

Право собирать биометрию останется у аккредитованных банков и государственных систем.

Например, Московский метрополитен может считывать лица пассажиров и списывать оплату проезда по системе Face Pay.

Любой человек может добровольно предоставить свои личные данные на портале Госуслуг, если у него есть неквалифицированная электронная подпись. Запретить использовать биометрическую информацию можно в любой момент.

Пользователи интернета

«Сомнительным» коммерсантам запретят работать с биометрическими данными

Биометрия будет зашифрована персональными идентификаторами. В случае утечки данные не попадут к третьим лицам. Разрешить или запретить доступ к личным данным можно на сайте Госуслуг.

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