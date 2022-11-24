«Алкоголь Вам враг!» на бутылках со спиртным писать не будут

Правительство не согласилось ставить на алкоголе маркировку «Алкоголь Вам враг!», пишет «РБК».
Также не поддержали предложение депутатов помещать в красную рамку и выделять крупным шрифтом предупреждение: «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью».
Авторы инициативы еще хотят увеличить текст, где перечислены все, кому противопоказано спиртное. И размещать пиктограммы, по аналогии с теми, что есть на пачках сигарет. Такие предупреждения, по их мнению, должны занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки.