Маркировка товаров

«Алкоголь Вам враг!» на бутылках со спиртным писать не будут

На спиртных напитках решили агитационные надписи не делать. Не сделают крупным и предупреждение о вреде спиртного.

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Правительство не согласилось ставить на алкоголе маркировку «Алкоголь Вам враг!», пишет «РБК».

Также не поддержали предложение депутатов помещать в красную рамку и выделять крупным шрифтом предупреждение: «Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью».

Авторы инициативы еще хотят увеличить текст, где перечислены все, кому противопоказано спиртное. И размещать пиктограммы, по аналогии с теми, что есть на пачках сигарет. Такие предупреждения, по их мнению, должны занимать не менее 20% от площади этикетки или контрэтикетки.

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