Судопроизводство в отношении мобилизованных и добровольцев будут временно приостанавливать

Депутаты поддержали в первом чтении проект закона о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев.

В АПК, ГПК, КАС и ФЗ об ИП сейчас указаны разные основания для временной остановки судопроизводства и исполнительного производства. И поэтому закон не защищает права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания.

Скоро будет единый подход, потому что в основания приостановки добавят:

участие в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ;

частие в проведении контртеррористической операции;

выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта;

призыв на военную службу по мобилизации;

заключение контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Когда поправки примут окончательно, появится единый подход к обеспечению процессуальных прав не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.