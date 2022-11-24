Владельцам вендингов упростят торговлю продуктов с маркировкой

Правительство предложило уточнить процедуру маркировки товаров. Законопроект прошел первое чтение в ходе пленарного заседания Госдумы 23 ноября.

В действующей редакции закона о применении контрольно-кассовой техники есть общее правило для всех участников оборота – указывать в чеке код маркировки, что обязывает сканировать код к каждой единице товара.

«Вместе с тем в торговых автоматах существует проблема, связанная с отсутствием технической возможности сканировать и передавать сведения о ходе маркировки», – уточнил Василий Шпак, замминистра промышленности и торговли РФ.

В таких случаях можно будет применять упрощенные правила формирования сведений при расчете за маркированный товар.