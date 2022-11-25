Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 4,8%, передает «Интерфакс».
Законодательство предусматривает двухэтапную индексацию пенсий. Летом пенсии проиндексировали на 10%. Сейчас – еще на 4,8%.
«Совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», – сообщил Антон Котяков.
Примерный размер средней пенсии после индексации составит 20 289 рублей.