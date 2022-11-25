Компенсации работникам

Сотрудникам ОПК при переезде в другие регионы будут компенсировать 262 тыс. рублей

Надбавку хотят проводить ежеквартально, объясняя это «сокращением риска злоупотребления со стороны граждан».

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Министерство труда предложило субсидировать зарплаты сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства, узнали «Ведомости».

Размер компенсации составит 262 188 руб.

При этом выплаты будут ежеквартальными по 65 547 руб. по факту отработанного времени. Первые средства на компенсацию предлагают направить в 2023 году.

По данным того же издания, на конец октября потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса в сотрудниках составляет 3814 человек.

Общий объем средств, необходимых на привлечение новых работников, составит около 1 млрд руб. Минтруд предлагает использовать остатки средств на счетах Фонда социального страхования за 2022 год, предусмотренных на стимулирование занятости отдельных категорий граждан.

Будут требования и к компании, и к вакансиям.

В частности, предприятие не должно находиться в процессе реорганизации или участвовать в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов за счет средств федерального бюджета, а также не иметь связи с иностранными физическими и юридическими лицами.

Оно должно работать больше года и иметь штатную численность от 50 человек.

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