Штрафы за персональные данные

Пострадавшим от утечек информации будут платить компенсации

За слитые данные организации заплатят компенсации и оборотный штраф – 1 % годовой выручки.

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Минцифры работает над законопроектом о контроле утечки персональных данных, сообщает «RG.RU». Компаниям, где произошла утечка, будут выписаны оборотные штрафы в размере 1% от годовой выручки. Также планируют выплачивать компенсации тем, чьи данные попали к третьим лицам.

«Если компания хочет /пройти/ по нижней границе оборотного штрафа, она должна урегулировать вопросы с не менее 2/3 тех граждан, чьи данные фигурируют в утечке», – сообщил Максут Шадаев, глава Минцифры.

Бизнесу, который скрывает информацию об утечках, придется заплатить больше, чем за сам факт утечки. Напомним, что сейчас максимальный штраф за утечку персональных данных – 500 тысяч рублей.

 

 

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