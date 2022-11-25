Маркировка жидкостей для вейпов стартует 15 декабря

Митнпромторг разработал проект постановления, согласно которому эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей должен был закончиться досрочно: 31 октября 2022 года вместо 28 февраля следующего года, а обязательная маркировка – начаться с 1 ноября.

Однако правительство решило перенести срок начала действия требования на полтора месяца – до 15 декабря.

Под обязательную маркировку попали «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования», говорится в проекте постановления.