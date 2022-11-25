Электронная отчетность

Из-за DDoS-атак на операторов ЭДО бизнесу советуют сдавать декларации только с российских IP-адресов

В последнее время операторы ЭДО сталкиваются с DDoS-атаками. Из-за этого у бухгалтеров проблемы со сдачей отчетов. Налоговики рекомендуют сдавать их с российского IP.

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Дело в том, что для защиты от DDoS-атак может быть использована контрмера блокировки трафика по геопризнаку IP-адреса отправителя.

Чтобы минимизировать риски при отправке отчетов, лучше использовать IP-адреса, зарегистрированные на территории РФ, сообщает ФНС в письме от 10.11.2022 № ЕА-4-26/15238@.

Если вы по каким-либо причинам не можете отказаться от иностранного IP-адреса, целесообразно сдавать отчетность заблаговременно.

Наиболее активно злоумышленники проводят DDoS-атаки в последние дни декларационных кампаний.

Поэтому, сдавать отчеты из-за рубежа лучше пораньше.

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